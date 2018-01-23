МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Законопроект об инфраструктуре интернета в России смягчили после критики со стороны госорганов, бизнеса и экспертов, пишет газета "Коммерсантъ".

Из письма заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова в правительство следует, что у крупнейших сотовых операторов больше нет замечаний к документу.

Источник издания рассказал, что законопроект обязывает операторов наполнять создаваемую информационную систему "Связь" техническими данными. При этом требование пропуска трафика только через пункты обмена из госреестра с них теперь сняли.

Кроме того, в новой редакции говорится об ограничении иностранного участия долей в 20 процентов только в "значимых пунктах обмена трафиком". Эта мера должна затронуть лишь подконтрольный "Ростелекому" центр обмена трафиком MSK-IX.

Критерии отнесения к значимым пунктам обмена трафиком определит правительство.

Изменения подготовили при участии представителей МТС, "Мегафона", "Вымпелкома", "Ростелекома", Tele2 и "Акадо".

Процедуру повторного согласования уже запустили: документ направили в Минобороны, Минфин и Минюст и планируют внести в Госдуму до 1 апреля 2018 года. В новой версии уточнили понятие "точки обмена трафиком" — теперь это "пункт обмена трафиком". Как пояснил изданию представитель МТС, уточнения позволили отделить операторов от владельцев пунктов обмена.

Законопроект разработала Минкомсвязь по итогам учений, которые в Рунете провел Совет безопасности России в 2014 году. Первая версия поправок к закону "О связи" появилась в ноябре 2016-го. Тогда предлагалось обязать операторов пропускать трафик на территории России только через точки обмена, стоящие на учете у государства.

Во вторую редакцию в августе 2017-го включили норму об ограничении иностранного участия в российских точках обмена трафиком долей в 20 процентов. Однако эти предложения раскритиковали участники рынка и другие ведомства.