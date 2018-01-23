Для Карелии установили особенности ценообразования на электроэнергию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому установлены особенности ценообразования на электроэнергию на территории Карелии, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

"Подписанным постановлением… территория республики Карелия включена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков", — говорится в документе.

Также данным постановлением Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено внести соответствующие изменения "в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Федерации на 2018 год в части определения прогнозных объёмов электрической энергии, поставляемых субъектами оптового рынка – производителями электроэнергии в ценовых зонах оптового рынка по регулируемым договорам на 2018 год".

В пояснительно записке к документу отмечается, что для субъектов оптового рынка – покупателей электроэнергии (за исключением населения), функционирующих на территории Карелии, будут установлены индикативные цены на электрическую энергию и на мощность.

"Также по республике Карелия будут пересмотрены предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год", — подчеркивается в пояснительной записке.