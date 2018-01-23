Ректоры сельскохозяйственных вузов вступились за ректора Тимирязевки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректоры российских сельскохозяйственных вузов написали открытое письмо в защиту и.о. ректора Тимирязевской академии Галины Золиной и назвали все обвинения в ее сторону голословными, поступившее в распоряжение РИА Новости письмо подписали почти 20 ректоров, а также вице-президент РАН Ирина Донник.

"Мы обеспокоены тем, что в настоящее время в социальных сетях и средствах массовой коммуникации размещаются недостоверная информация и ложь в отношении и.о. ректора университета Г.Д. Золиной. Речь идет о голословных обвинениях в передаче полей академии под застройку, что просто не соответствует действительности", — отмечают авторы письма.

"Нам жаль, что в этой ситуации были нарушены и этические нормы цеховой солидарности. Кодекс этики и служебного поведения работников высших учебных заведений гласит, что сотруднику следует избегать вовлечения в конфликтные ситуации, которые могут нанести ущерб как его личному авторитету и деловой репутации, так и авторитету и репутации вуза. Раз уж конфликт вышел в публичное пространство, хотелось, чтобы оппоненты, обращаясь в СМИ, руководствовались принципом достоверности предоставляемой информации. Досадно, что мы видим примеры обратного подхода", — говорится в письме.

Авторы письма отметили, что за последние 20 лет вуз, который считался флагманом отечественного аграрного образования, и чей диплом был признан почти во всех странах мира, действительно стал утрачивать лидирующие позиции. По их мнению, Тимирязевка перестала развиваться, что было заметно по низкой публикационной активности и пассивному участию вуза в грантах. Кроме того, по их мнению, бросалась в глаза устаревшая материально-техническая и исследовательская база академии.

"Однако сегодня Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева вновь заявил о себе как о лидере российского аграрного образования. И многие из наших коллег связывают новый этап в жизни академии с деятельностью нового руководителя — Галины Дмитриевны Золиной", — говорится в письме.

В конце марта 2016 года стало известно, что комиссия правительства РФ по жилищному строительству передает под застройку Фонду РЖС участки в Москве, принадлежащие Тимирязевской академии, площадью более 100 гектаров. Вузу планировалось взамен предоставить на выбор дополнительные подмосковные участки и денежную компенсацию в размере около 7 миллиардов рублей.

Сотрудники академии резко возражали против передачи земель под застройку. В апреле президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что земли Тимирязевской сельхозакадемии, переданные в конце марта Фонду РЖС под жилую застройку, нужно оставить в покое. При этом он отметил, что вуз должен использовать свои земли эффективно.

Представитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) указал РИА Недвижимость, что уже по итогам состоявшейся весной 2016 года встречи с преподавательским составом вуза все действия по вовлечению этого участка в оборот были приостановлены Агентством. В январе 2017 года АИЖК попросила правкомиссию пересмотреть решение о вовлечении участка в 100 га на территории Тимирязевской академии в оборот для жилищного строительства, предложив предусмотреть возможность использования данного участка исключительно в научных целях академии.