В Воронежской области растет число сдавших нормы ГТО

Знаки ГТО (Готов к труду и обороне) первой и второй ступеней. Архивное фото

Знаки ГТО (Готов к труду и обороне) первой и второй ступеней. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Более 87 тысяч жителей Воронежской области сдавали в прошлом году нормативы ГТО, что почти в три раза больше, чем в 2016 году, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

В соответствии с планом, утвержденным министерством спорта РФ, в 2017 году в регионе завершилась реализация третьего этапа внедрения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в рамках которого нормативы сдавали все желающие граждане старше шести лет, пояснили в пресс-службе.

"По итогам минувшего года в мероприятиях по выполнению нормативов комплекса ГТО в регионе приняли участие более 87 тысяч человек, что почти в три раза больше, чем в 2016 году", — говорится в сообщении.

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве области врио руководителя управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин, слова которого приводит пресс-служба, для сдачи нормативов комплекса в регионе создана система, в которую входят 44 центра тестирования, оснащенные необходимым оборудованием, для желающих сдавать нормы ГТО проводятся спартакиады.

При этом Кадурин отметил, что необходимо "активизировать деятельность образовательных учреждений региона по сдаче нормативов ГТО". По его словам, в 2017 году только чуть более 19% от общего количества учащихся всех форм приняли участие в сдаче нормативов.

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