"Волна здоровья" впервые пройдет на черноморском побережье

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Акция "Волна здоровья" в 2018 году впервые пройдет вдоль черноморского побережья, сказал главный кардиохирург Минздрава РФ, директор центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия на заседании президиума Лиги здоровья нации.

"Я предложил провести акцию по Крыму. Владимир Владимирович (Путин) предложил сделать это пошире, вдоль Черноморского побережья",- сказал Бокерия.

Как отметил на заседании вице-президент Лиги Виктор Антюхов, в акции планируется задействовать теплоход "Князь Владимир".

"Еженедельно отправляется из Сочи с посещением Новороссийска, Ялты, Севастополя и возвращается в Сочи. Поскольку запланировано еще проведение мероприятия в Севастополе, мы решили… во время стоянки сделать автобусный маршрут в Симферополь",- пояснил Антюхов.

"Волна здоровья" — это теплоходный тур с бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием из ведущих медицинских центров страны. Акция состоит из медицинской, образовательной и пропагандисткой частей. Обследование детей на современном медицинском оборудовании лучшими специалистами ведущих федеральных специализированных центров и клиник — медицинская составляющая акции. Организация консультаций и обучающих семинаров для специалистов — образовательная. Проведение фестивалей, концертов, показательных выступлений и спортивных состязаний для населения — пропагандистская.