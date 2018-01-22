В конце января проект ОНФ "Профстажировки" вступает в активную фазу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В рамках проекта ОНФ "Профстажировки" в конце января — начале февраля на российских предприятиях начинаются производственные практики и стажировки для студентов. Компании, которые стали партнерами проекта, подготовили варианты занятости молодежи. Для молодых людей это возможность получить официальную работу и сделать успешную карьеру.

"Для многих ребят практика или стажировка — хорошая возможность проявить себя, заинтересовать работодателя и получить приглашение уже на постоянную работу. Работодатели также готовы участвовать в повышении качества выпускников", — рассказал координатор проекта Илья Семин.

Стажировка — это сознательный выбор студента, который хочет получить опыт полноценной практической работы на предприятии. Обычно ее срок составляет от месяца до года (в среднем два-три месяца), но бывают и исключения. Так, стажировки в виде обучения могут занять всего несколько дней, а для будущего управленческого персонала могут длиться несколько лет.

"Молодежь активно стала выбирать профессии инженерного и рабочего направления. И каждому молодому человеку важно, что его ожидает после получения диплома. Такие производственные практики дают полное представление о рынке труда, профессиональных возможностях и развитии", — считает руководитель департамента развития компании ЗАО "ЛССП" Алина Теперик.

Эксперты проекта ОНФ отмечают, что таких примеров предостаточно. Молодые люди в студенческие годы практикуются или стажируются на предприятии, а получив диплом, строят карьеру в той же компании.

"Трудоустройство выпускников остается одним из актуальных вопросов для их родителей. Проект "Профстажировки" позволит эту ситуацию изменить", — отмечает эксперт ОНФ, директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова.

Проект ОНФ "Профстажировки" помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие в любом регионе России, чтобы пройти практику или стажировку. Он реализуется с марта 2017 года, его основу составляет сайт профстажировки.рф, а техническим партнером выступает портал superjob.ru.

Проект "Профстажировки" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей".