Кировские власти пообещали компенсации всем пострадавшим от падения крана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Все пострадавшие из-за падения крана на жилой дом в Кирове получат помощь, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.
"Мы встретились со всеми пострадавшими, в том числе с семьей погибшего машиниста. Работаем в тесном взаимодействии со страховыми компаниями. Все пострадавшие получат компенсационные выплаты. Так, компенсация за автомобиль, который оказался под стрелой рухнувшего крана, предусмотрена в объеме до 500 тысяч рублей. Выплаты родным погибшего машиниста – до 2 миллионов рублей. Сейчас мы занимаемся организацией похорон, все вопросы, связанные с погребением, взяли на себя", — сказал директор подрядной организации СМУ-12 Егор Наумов на совещании, посвященном вопросам текущего хода работ в частично разрушенном доме, его слова приводятся в сообщении.
Он также сообщил, что в случае положительного заключения о возможности восстановления здания (данные по итогам работы диагностического комплекса "Стрела П" ожидаются в понедельник) СМУ-12 планирует провести ремонтные работы в месячный срок. До этого времени для жильцов, чьи квартиры пока непригодны для проживания, строительная компания будет арендовать жилье за собственный счет.