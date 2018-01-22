Кировские власти пообещали компенсации всем пострадавшим от падения крана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв – РИА Новости. Все пострадавшие из-за падения крана на жилой дом в Кирове получат помощь, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

По информации ГУМЧС по региону, 19 января в 11.12 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении башенного крана на жилой двухэтажный дом. В результате происшествия погиб крановщик и пострадал один работник строительной организации. Из здания эвакуировали 12 жильцов. Повреждены три квартиры, находящихся на втором этаже (№15,17,18). Кроме того, повреждены один легковой и один грузовой автомобили. СУ СК по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

"Мы встретились со всеми пострадавшими, в том числе с семьей погибшего машиниста. Работаем в тесном взаимодействии со страховыми компаниями. Все пострадавшие получат компенсационные выплаты. Так, компенсация за автомобиль, который оказался под стрелой рухнувшего крана, предусмотрена в объеме до 500 тысяч рублей. Выплаты родным погибшего машиниста – до 2 миллионов рублей. Сейчас мы занимаемся организацией похорон, все вопросы, связанные с погребением, взяли на себя", — сказал директор подрядной организации СМУ-12 Егор Наумов на совещании, посвященном вопросам текущего хода работ в частично разрушенном доме, его слова приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что в случае положительного заключения о возможности восстановления здания (данные по итогам работы диагностического комплекса "Стрела П" ожидаются в понедельник) СМУ-12 планирует провести ремонтные работы в месячный срок. До этого времени для жильцов, чьи квартиры пока непригодны для проживания, строительная компания будет арендовать жилье за собственный счет.

Кроме того, в ходе заседания заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александр Копосов, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что в понедельник к работе приступили комиссии по расследованию технических причин аварии. Эксперты проводят освидетельствование крана. Из кабины изымут регистраторы, будет проведена их дешифровка. После окончания работы экспертов упавший кран будет полностью демонтирован и вывезен со стройплощадки. Работа комиссий продлится в течение 30 дней.