Ветслужба Петербурга не будет изымать крокодила у главы "Красной звезды"

Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

Крокодил, обнаруженный в результате обыска в подвальном помещении частного дома в Петергофе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Ветеринары в Петербурге не нашли оснований для изъятия крокодила у учредителя организации, которая проводит военно-патриотические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ветеринарной службы города.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в подвале дома учредителя военно-патриотической организации "Красная Звезда" Павла Бараненко полиция обнаружила более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила.

Сотрудник ветеринарной службы Петербурга прибыл на место для проверки состояния рептилии. Городская прокуратура инициировала проверку действий лиц, содержавших животное, на соответствие действующему законодательству.

"Там по нашему ведомству претензий нет. Животное здорово, содержится в нормальных условиях. Ветеринарное законодательство не нарушено", — сказал представитель ветеринарной службы. По его словам, крокодил жил у Бараненко несколько лет, претензий со стороны соседей не было.

В свою очередь представитель городской прокуратуры подтвердил РИА Новости, что оснований для изъятия животного выявлено не было. Прокурорская проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что следственные действия проводились полицейскими совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года.