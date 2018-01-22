В Москве могут запустить программу организации досуга пенсионеров

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Масштабную программу организации досуга для старшего поколения могут запустить в Москве, такую инициативу городской общественной палаты поддержал мэр столицы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник идею одобрил.
"В настоящее время центр соцзащиты реализует огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пенсионного и пожилого возраста. Но предлагается другой масштаб, вместе с изменением которого изменяются все подходы: никакие площадки центров соцобслуживания не выдержат такого масштаба. Почему мы сегодня вынуждены отказывать большому количеству людей, которые желают участвовать в подобных программах? Конечно, необходимо вовлекать в такой проект всю инфраструктуру, открытые общественные площадки, возможности образования, учреждений спорта и культуры, возможно, коммерческие площадки. Конечно, очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем", — сказал мэр на заседании.
Он предложил начать проект с эксперимента, к примеру на базе спортивных или музыкальных учреждений, а затем расширить программу.
"Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения претворились в жизнь", — заключил мэр.