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Общество

В Москве могут запустить программу организации досуга пенсионеров

16:1122.01.2018
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© РИА Новости / Александр УткинПосетитель в компьютерном зале Центральной универсальной научной библиотеки им. Некрасова. Архивное фотоПосетитель в компьютерном зале Центральной универсальной научной библиотеки им. Некрасова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Масштабную программу организации досуга для старшего поколения могут запустить в Москве, такую инициативу городской общественной палаты поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как рассказала на заседании столичной Общественной палаты (ОП) в понедельник зампредседателя ОП Москвы Арина Шарапова, общественники предлагают программу "Город долголетия" для того, чтобы улучшить качество жизни пожилых горожан. Сейчас в городе существуют разные программы, которые позволяют пенсионерам вести активный образ жизни, добавила она. Все программы в Москве, как считают общественники, можно объединить на единой информационной площадке.

Столичный градоначальник идею одобрил.

"В настоящее время центр соцзащиты реализует огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пенсионного и пожилого возраста. Но предлагается другой масштаб, вместе с изменением которого изменяются все подходы: никакие площадки центров соцобслуживания не выдержат такого масштаба. Почему мы сегодня вынуждены отказывать большому количеству людей, которые желают участвовать в подобных программах? Конечно, необходимо вовлекать в такой проект всю инфраструктуру, открытые общественные площадки, возможности образования, учреждений спорта и культуры, возможно, коммерческие площадки. Конечно, очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем", — сказал мэр на заседании.

Он предложил начать проект с эксперимента, к примеру на базе спортивных или музыкальных учреждений, а затем расширить программу.

"Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения претворились в жизнь", — заключил мэр.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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mir.bardak
Очнулись царки??? Не верти им люди они зачесались перед выборами, не когда этого не будет при этой власти. У меня тут бабушка живет в соседнем доме сидит целый день у окна кто что подаст, на хлебушек. Не поверите реально на хлеб просит и она не пьянь какая не будь а вполне приличная бабуля, просто государству она больше не нужна.
16:21
22.01.2018
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ss230456
И что ж вы сделаете? Какие-нибудь лекции-посиделки. Или соревнования, до первой смерти? Многие пенсионеры живут дачей, Обеспечьте их хотя-бы семенами, а лучше ещё и рассадой и саженцами.
Ну и материально не плохо бы поддержать тех кто честно много лет трудился и заработал пенсию более 17,5 тыс.руб. А то поддерживают лодырей и уголовников имеющих низкую пенсию.
16:20
22.01.2018
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IrvinSilk
Ну если уже в Москве не хватает досуга, ну тогда я не знаю даже...
Смотри и в Токио скоро заскучают... Зажрались.
16:20
22.01.2018
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