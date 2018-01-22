В Москве могут запустить программу организации досуга пенсионеров

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Масштабную программу организации досуга для старшего поколения могут запустить в Москве, такую инициативу городской общественной палаты поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказала на заседании столичной Общественной палаты (ОП) в понедельник зампредседателя ОП Москвы Арина Шарапова, общественники предлагают программу "Город долголетия" для того, чтобы улучшить качество жизни пожилых горожан. Сейчас в городе существуют разные программы, которые позволяют пенсионерам вести активный образ жизни, добавила она. Все программы в Москве, как считают общественники, можно объединить на единой информационной площадке.

Столичный градоначальник идею одобрил.

"В настоящее время центр соцзащиты реализует огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пенсионного и пожилого возраста. Но предлагается другой масштаб, вместе с изменением которого изменяются все подходы: никакие площадки центров соцобслуживания не выдержат такого масштаба. Почему мы сегодня вынуждены отказывать большому количеству людей, которые желают участвовать в подобных программах? Конечно, необходимо вовлекать в такой проект всю инфраструктуру, открытые общественные площадки, возможности образования, учреждений спорта и культуры, возможно, коммерческие площадки. Конечно, очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем", — сказал мэр на заседании.

Он предложил начать проект с эксперимента, к примеру на базе спортивных или музыкальных учреждений, а затем расширить программу.

"Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения претворились в жизнь", — заключил мэр.