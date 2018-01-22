Глава РАН назвал задачи, которые стоят перед академией

НОВО-ОГАРЕВО, 22 янв — РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обозначил ряд задач, стоящих перед РАН, в том числе, как заказчиком фундаментальных и поисковых исследований академических институтов, сообщается на сайте Кремля.

В начале встречи Сергеев отметил, что хочет изложить Путину видение реализации задач Российской академии наук, включая роль в координации Стратегии научно-технологического развития страны.

"Это вопросы, связанные с ролью Российской академии наук как заказчика фундаментальных и поисковых исследований академических институтов. Это очень важная задача по прогнозированию научно-технологических и социально-экономических процессов в стране", — приводит пресс-служба слова главы РАН.

Сергеев также обозначил среди задач вопросы научной дипломатии.

"Это вопросы, связанные с разработкой и реализацией научной дипломатии. И очень важные вопросы, связанные с тем, что, как мы считаем, Российская академия наук должна иметь задачу координации фундаментальных и поисковых исследований в плане обновления научно-технического задела в вопросах обороны и безопасности страны", — пояснил он.

По словам Сергеева, он намерен попросить помощи у главы государства по ряду вопросов.