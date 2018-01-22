В 2018 году в России пройдет конкурс детских инженерных команд

ГОРКИ, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о проведении в 2018 году Международного конкурса детских инженерных команд, который позволит привлечь внимание молодежи к науке и инженерному делу.

"Сегодня, как известно, спрос на инженерные и технические специальности вырос, мы должны поддерживать тех, у кого есть интерес к такого рода профессиям, кто демонстрирует успехи в этих областях с самого юного возраста", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, в конкурсе смогут принять участие около 5 тысяч юных исследователей и изобретателей.

Глава правительства выразил уверенность, что конкурс поможет найти талантливых детей и заинтересовать их наукой и инженерным делом, способствовать росту внимания к инженерным специальностям.

Медведев добавил, что инженерное образование — важное и сложное, и ему, к сожалению, достаточно долгое время не уделялось должного внимания.

Конкурс будет проведён в апреле–октябре 2018 года в три этапа (заочный отборочный, заочный подготовительный, очный) по двум направлениям: научно-исследовательское и инженерно-конструкторское, говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства. В рамках конкурса предусмотрена организация тематических лекториев и обучающих семинаров научно-популярного характера с привлечением известных российских учёных.

Конкурс будет организован Минобрнауки России.

В финальном (очном) этапе конкурса в Москве примут участие 400 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет.