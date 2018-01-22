В уральской больнице объяснили объявление о "самообслуживании" в морге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Информация о "самообслуживании" в морге городской больницы Каменска-Уральского предназначалась для работников ритуальных служб, сообщил в понедельник РИА Новости представитель медучреждения.

Как сообщали ранее местные СМИ, жительница Каменска-Уральского вечером привезла тело своего умершего отца в морг данной больницы и увидела объявление о том, что ключи от морга следует брать в приемном покое, после чего, взяв их, поместила тело в спецпомещение. Областное министерство здравоохранения начало по факту проверку.

"Произошел наиредчайший случай — человек решил сам доставить тело родственника в морг в нерабочее время. Этого не должно было случиться, стечение обстоятельств… Объявление, о котором идет речь, было сделано для работников ритуальных служб", — сказал представитель больницы.

Он отметил, что в случае смерти кого-то из близких гражданам лучше обращаться в ритуальную службу, но, в принципе, они могут доставлять тела умерших родственников в морг самостоятельно, учитывая рабочее время объекта.

Как добавил представитель медучреждения, недоработка персонала состояла в том, что девушку не стали сопровождать.