Шувалов надеется, что смертность на дорогах к 2030 году будет нулевой

ГОРКИ, 22 янв — РИА Новости. Показатели смертности на российских дорогах к 2030 году должны стремиться к нулевым, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России на ближайшие семь лет.

"Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать 4 человек на 100 тысяч проживающих. Это, конечно, негуманно вообще говорить о том, что вот допускается смертность, и необычно для наших документов, таких стратегических документов. Впервые вводится к 2030 году цель нетерпимости к смертности на дорогах", — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что достигнуть данных показателей можно будет благодаря внедрению высоких современных стандартов.

"То есть, дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 – стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась", — сказал первый вице-премьер.

Шувалов отметил, что в данный момент показатель смертности на дорогах в России составляет 13 человек на 100 тысяч населения, что существенно выше, чем в европейских странах: например, в Дании этот показатель составляет 2,7 человека, а в Германии – 3,7.

Первый вице-премьер привел статистику МВД за 2017 год по ситуации на дорогах: всего было зафиксировано 168 684 ДТП, что почти на 3% меньше, чем в 2016 году; почти 19 тысяч погибших, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году; 214,4 тысячи раненых — это на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Он отметил, что в правительстве продолжает работать комиссия по безопасности дорожного движения, за последнее время были приняты меры по повышению безопасности перевозок несовершеннолетних, реализованы ограничения для начинающих водителей (установка знака "молодой водитель"), введен запрет для буксировки и перевозки пассажиров на мотоцикле, вводится обязательность использования водителем светоотражающей одежды при вынужденной остановке в темное время суток или при ограничении видимости.

Первый вице-премьер также напомнил, что была установлена ответственность за владельцами автодорог. "Раньше, когда дороги не были закреплены, всегда были жалобы по поводу того, что не отремонтированная дорога является причиной дорожно-транспортного происшествия. Теперь выявление таких разрушений и ремонт – это обязанность владельца автомобильной дороги", — пояснил он.

Кроме того, Шувалов напомнил, что появились новые решения по разметке на сложных перекрестках, а также расширилась практика использования европротокола в случае ДТП.

"В 2017 году мы видим, что уже свыше трети дорожно-транспортных происшествий оформляется по европротоколу", — пояснил он.

Шувалов отметил, что по решению президента, принятом в декабре 2017 года, выплаты по европротоколу увеличиваются с 50 до 100 тысяч рублей, а в крупных городах – еще больше.