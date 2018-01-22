Москалькова призвала проверить системы безопасности в учебных заведениях

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Системы безопасности в учебных заведениях России необходимо тщательно проверить, так как халатность охраны ведет к нарушению прав детей и их родителей, в том числе права на жизнь, написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем аккаунте в Instagram.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в стабильном состоянии в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

На той же неделе в пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ. По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"Необходимо самым тщательным образом проверить системы обеспечения безопасности учебных заведений: многие трагические происшествия, случившиеся за последние годы, показывают, что халатность охраны – это прямое нарушение прав человека. В первую очередь – права на жизнь", — подчеркнула Москалькова на своей странице.

Омбудсмен отметила, что нужно уделить внимание не только охранным службам, но и взаимодействию институтов семьи и школы в воспитании детей.