В районе Москвы, где произошел сбой в метро, затруднено движение транспорта

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Движение автомобилей частично осложнено на востоке Москвы в районе станций метрополитена "Щелковская" и "Первомайская", где ранее произошел сбой, следует из сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее на перегоне между станциями почти на час было приостановлено движение поездов, как уточнили в метрополитене, из-за неполадок с кабелем связи. На данный момент движение полностью открыто, поезда ходят по графику.

Согласно картам "Яндекс.Пробки", осложнения наблюдаются на 9-й Парковой, 2-й Парковой улицах, на Измайловском шоссе и на Уральской улице.