В московском метро назвали причину остановки движения на синей ветке

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" приостановлено из-за неполадок с кабелем связи, сообщили в понедельник в пресс-службе метро.

"Движение от Щелковской до Партизанской приостановлено из-за проблемы с кабелем связи", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе метрополитена отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Там подчеркнули, что службы метро делают все возможное для скорейшего возобновления движения поездов.