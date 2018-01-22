С московских улиц за сутки вывезли более 663 тысяч кубометров снега

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 663 тысяч кубометров снега вывезено на снегосплавные пункты с улиц Москвы за последние сутки, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

"С 18 января с улиц Москвы на снегосплавные пункты было вывезено порядка 2,1 миллиона кубометров снега, в том числе только за последние сутки — более 663 тысяч кубометров", — рассказал Бирюков. По его словам, за последние четыре дня в Москве выпало более 20 сантиметров снега.

Глава комплекса городского хозяйства заявил, что в период снегопада коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, перебоев в движении транспорта допущено не было. "Все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", — отметил заммэра.

Он напомнил, что в период мощного снегопада прометание улично-дорожной сети осуществлялось каждые четыре часа. Для этого было задействовано до 14,5 тысячи единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих ручной уборки.

"Работы по уборке города продолжаются. На улицы выведены коммунальная техника, бригады рабочих ручной уборки, снег в непрерывном режиме вывозится на снегосплавные пункты", — добавил глава городского комплекса хозяйства.

Он уточнил, что регламентные работы по полной ликвидации последствий самого сильного за зиму снегопада, включая очистку пешеходных зон, общественных пространств и кровель зданий, завершатся в течение суток.