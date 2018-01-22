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Общество

С московских улиц за сутки вывезли более 663 тысяч кубометров снега

13:1222.01.2018
(обновлено: 13:13 22.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб Москвы. Архивное фотоСнегоуборочная техника коммунальных служб Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 663 тысяч кубометров снега вывезено на снегосплавные пункты с улиц Москвы за последние сутки, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
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"С 18 января с улиц Москвы на снегосплавные пункты было вывезено порядка 2,1 миллиона кубометров снега, в том числе только за последние сутки — более 663 тысяч кубометров", — рассказал Бирюков. По его словам, за последние четыре дня в Москве выпало более 20 сантиметров снега.

Глава комплекса городского хозяйства заявил, что в период снегопада коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, перебоев в движении транспорта допущено не было. "Все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", — отметил заммэра.

Он напомнил, что в период мощного снегопада прометание улично-дорожной сети осуществлялось каждые четыре часа. Для этого было задействовано до 14,5 тысячи единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих ручной уборки.

"Работы по уборке города продолжаются. На улицы выведены коммунальная техника, бригады рабочих ручной уборки, снег в непрерывном режиме вывозится на снегосплавные пункты", — добавил глава городского комплекса хозяйства.

Он уточнил, что регламентные работы по полной ликвидации последствий самого сильного за зиму снегопада, включая очистку пешеходных зон, общественных пространств и кровель зданий, завершатся в течение суток.

Уборка в непрерывном режиме: как в Москве борются с последствиями снегопада
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Автомобильное движение во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСнегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.Сотрудники коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади возле Могилы Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спецтехника обеспечивает свободное движение пешеходов по Красной площади.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУбирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.Сотрудники коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Убирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.Сотрудники коммунальных служб Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ранее заммэра Бирюков сообщал, что для уборки города этой зимой задействуют 15 тысяч единиц спецтехники, а при необходимости на улицы выйдут еще 4 тысячи единиц техники.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.Сотрудница коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Уборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМорозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.Прохлжие в Александровском саду во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Морозная и снежная зима сохранится в Москве в ближайшие дни и в начале следующей недели. В Гидрометцентре России ожидают, что снегопады в столице продлятся, по меньшей мере, до среды, 24 января.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В связи с этим энергетики Москвы и Московской области перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать возможных сбоев в электроснабжении столичного региона.
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