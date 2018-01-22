Для моста и газопровода в Крым разработают систему комплексной безопасности

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта системы комплексной безопасности для транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив создана в Крыму.

"Создать межведомственную рабочую группу по вопросам разработки проекта системы комплексной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста "Краснодарский край — Крымский полуостров" и газопровода", — говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении главы республики Сергея Аксенова.

Согласно распоряжению, в рабочую группу, которую возглавил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, вошли 13 человек.

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. В Крыму и Севастополе пришлось ввести режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью 400 МВт. Третья нитка — на 200 МВт — была введена 14 апреля следующего года, а запуск последней, четвертой нитки (также на 200 МВт) состоялся 11 мая 2016 года.

Газопровод "Кубань — Крым" был запущен в конце декабря 2016 года.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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