Путин обсудит с главой РАН реформирование академии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым процесс реформирования академии, а также проведет международный телефонный разговор, о котором Кремль сообщит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня он (Путин) проведет совещание по вопросам реформирования Академии наук продолжающегося, обсудит предварительные итоги этого процесса и потребности на будущее с президентом Академии наук Сергеевым", — сказал Песков.

Он напомнил, что это уже не первая встреча Путина с Сергеевым в должности президента РАН.

Песков также сообщил, что позже пресс-служба Путина проинформирует журналистов о международном телефонном разговоре первого лица.