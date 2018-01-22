СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах, заявил Песков

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Телеканалы сами решают, как освещать произошедшие на минувшей неделе ЧП в российских школах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу оценить различные подходы в освещении событий в школах на федеральных каналах и в интернет-СМИ, где о нападениях говорилось подробнее.

В Кремле с уважением относятся к любому решению СМИ по вопросу освещения указанных событий, заметил Песков. "Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, безусловно, считаем, что подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода", — подчеркнул он.

В понедельник в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В минувшую пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".