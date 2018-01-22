СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах, заявил Песков

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Телеканалы сами решают, как освещать произошедшие на минувшей неделе ЧП в российских школах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу оценить различные подходы в освещении событий в школах на федеральных каналах и в интернет-СМИ, где о нападениях говорилось подробнее.
В Кремле с уважением относятся к любому решению СМИ по вопросу освещения указанных событий, заметил Песков. "Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, безусловно, считаем, что подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода", — подчеркнул он.
В минувшую пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".