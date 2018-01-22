Алтайские синоптики назвали фейком из соцсетей данные о 62-градусном морозе

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Алтайские синоптики назвали фейком и подделкой распространившийся в социальных сетях документ, в котором говорится о штормовом предупреждении и морозах до 62 градусов в регионе.
"Объявляем официальное опровержение имеющей место рассылке от лица Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" недостоверной информации об аномальных морозах, которые выходят за рамки минимальных значений, когда-либо фиксируемых на территории региона"- заявил РИА Новости начальник Алтайского ЦГМС — филиала "Западно-Сибирского УГМС" Александр Люцигер.
По его словам, информация оформлена на сфабрикованном бланке Алтайского ЦГМС. Люцигер отметил, что в штате филиала нет сотрудников с фамилией Морозов.
Аналогичная ситуация произошла в пятницу в ЯНАО, в интернете появился документ, якобы подписанный диспетчером Единой дежурно-диспетчерской службы Тазовского района ЯНАО, в котором предупреждается о похолодании на территории региона до минус 79 градусов в период с 19 по 23 января. Эта информация также оказалась ложной.