Алтайские синоптики назвали фейком из соцсетей данные о 62-градусном морозе

Кнопка для пешеходов на светофоре в городе Якутске. Архивное фото

Кнопка для пешеходов на светофоре в городе Якутске. Архивное фото

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Алтайские синоптики назвали фейком и подделкой распространившийся в социальных сетях документ, в котором говорится о штормовом предупреждении и морозах до 62 градусов в регионе.

Несколько последних дней по социальным сетям и мессенджерам распространяется документ, подписанный неким Л. Ю. Морозовым, якобы начальником Алтайского гидрометцентра. В нем говорится, что с 24 по 28 января на территории края прогнозируется штормовая погода, а температура воздуха опустится до минус 54 – минус 62 градусов.

"Объявляем официальное опровержение имеющей место рассылке от лица Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" недостоверной информации об аномальных морозах, которые выходят за рамки минимальных значений, когда-либо фиксируемых на территории региона"- заявил РИА Новости начальник Алтайского ЦГМС — филиала "Западно-Сибирского УГМС" Александр Люцигер.

По его словам, информация оформлена на сфабрикованном бланке Алтайского ЦГМС. Люцигер отметил, что в штате филиала нет сотрудников с фамилией Морозов.

Аналогичная ситуация произошла в пятницу в ЯНАО, в интернете появился документ, якобы подписанный диспетчером Единой дежурно-диспетчерской службы Тазовского района ЯНАО, в котором предупреждается о похолодании на территории региона до минус 79 градусов в период с 19 по 23 января. Эта информация также оказалась ложной.