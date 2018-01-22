В приморском селе специалисты пытаются отогнать тигрицу, ворующую собак

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Специалисты Приморского охотнадзора пытаются отогнать тигра от села Алексей-Никольское Уссурийского городского округа после того, как животное утащило собаку, рассказал РИА Новости директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

"Есть предположение, что это тигрица, которая таким образом кормит своего детеныша. В селе есть бездомные собаки, именно они чаще всего становятся ее жертвами. Сейчас на месте работает бригада специалистов, которые контролируют ситуацию и занимаются отпугиванием тигра, чтобы он ушел дальше в лес", — рассказал директор департамента охотничьего надзора.

Он отметил, что зафиксировано несколько случаев нападения тигра на собак. Жителям села советуют быть осторожнее в лесу и не выгуливать домашних собак далеко от центра села.