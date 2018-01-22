Регламент уборки снега в Москве. Справка РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Москве за четыре дня выпало более 20 сантиметров снега. В ликвидации последствий мощного снегопада принимали участие до 14,5 тысячи единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих. На снегосплавные пункты за последние сутки вывезено 663 тысячи кубометров снега, а с 18 января — порядка 2,1 миллиона кубометров. Как быстро снег должны убирать с московских улиц и куда жаловаться, если тротуар или двор возле вашего дома очищен плохо, читайте в инструкции РИА Новости.

Убрать за пять часов

Коммунальные службы заранее знают о надвигающемся снегопаде. Необходимое количество техники определяется на основе детализированного прогноза метеорологических служб.

На проезжей части к уборке снега приступают после завершения снегопада или после выпадения пяти сантиметров снега: дороги сначала подметают, затем обрабатывают противогололедными материалами. Все эти работы должны завершиться в течение пяти часов после окончания снегопада. Счищаемый снег формируется в валы.

Вывозят снег на снегосплавные пункты — в первую очередь оттуда, где это больше всего необходимо: от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и так далее.

"Для каждой категории улиц время полного вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова", — объяснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. В целом на вывоз снега отводится два-девять дней с момента окончания снегопада, пояснили там.

Сначала кровли, потом дворы

В период снегопадов к очистке дворов приступают только после того, как с кровель зданий уберут снег и наледь.

"В первую очередь производится очистка кровель зданий, выходящих на основные магистрали, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские и игровые площадки, опасные участки ограждаются", — отметили в пресс-службе.

Чтобы минимизировать риск образования снежных глыб, в Москве принимаются дополнительные меры. Влага не накапливается на кровельных конструкциях, если температура в чердачных помещениях превышает температуру воздуха на улице не более чем на четыре градуса.

Куда жаловаться?

"Обеспечение температурно-влажностного режима достигается за счет вентиляции, утепления трубопроводов, расположенных в чердачных помещениях, технически исправного состояния кровельного покрытия желобов, лотков, воронок водосточных труб, мест примыканий к антеннам, вытяжным трубам и шахтам и так далее", — уточнили в пресс-службе.

Если возникли замечания по уборке территорий, можно обратиться:

— в управляющую организацию. Контакты управляющей организации есть на портале "Дома Москвы";

— на портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;

— в Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7(499)264-96-81 (с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты Объединения вы можете найти на странице ведомства на сайте mos.ru.