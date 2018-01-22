МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что зависимость телеканала от правительства России технически невозможна.

"Я действительно так устала от заявлений о том, что все, что мы делаем – мы делаем по указу правительства. Скажите мне, как это чисто технически возможно? Я не выхожу в эфир. Возможно, вы можете представить себе, что я раздаю приказы от Кремля. В эфир выходят такие люди, как Ларри Кинг. Вы можете себе представить, что я звоню ему и говорю, что он должен сказать? Серьезно, думаете это возможно? Нет, невозможно", — сказала она.

По словам Симоньян, во всех передачах RT участвуют люди, такие как Кинг или Джулиан Ассанж, которым "абсолютно невозможно сказать, что они должны говорить".

"Я могу показать вам целый список … наших различных передач, мнений, историй, которые Кремль действительно очень сильно не хотел бы видеть, если бы мы спросили, чего он хочет, но мы просто не спрашиваем", — добавила она, указывая на независимость телеканала от правительства РФ.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.