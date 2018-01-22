На Тучковом мосту в Петербурге восстановили движение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Движение троллейбусов и трамваев по Тучкову мосту в Петербурге, которое было прервано из-за падения опоры контактной сети в ходе разводки моста в ночь на пятницу, восстановлено, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Падение опоры контактной сети произошло в ночь с 18 на 19 января при разводке Тучкова моста в результате ее надлома по сварному шву. При падении опоры контактной сети были повреждены гранитное ограждение и парапет моста. Движение электротранспорта по мосту было временно прекращено. В течение выходных велась работа по восстановлению опоры моста и контактной сети.

В понедельник утром состоялась комиссия совместно с СПб ГУП "Горэлектротранс" по вопросу открытия движения троллейбусов и трамваев. Все восстановительные мероприятия к этому времени были завершены, было принято решение восстановить движение троллейбусов и трамваев по мосту.

"Утром 22 января по Тучкову мосту возобновилось движение троллейбусов и трамваев. Упавшая опора контактной сети была установлена на прежнее место, а сама сеть восстановлена", — говорится в сообщении.