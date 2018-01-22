Симоньян надеется, что входит в число тех, кому доверяет Путин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что входит в число людей, которым президент России Владимир Путин доверяет.

"Я была включена в список тех, — как в России это называют — кому он доверяет", — заявила Симоньян в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. "Что ж, я надеюсь, что он мне доверяет. Не знаю, доверяет или нет, но я действительно видела этот список", — добавила она.

Симоньян не исключила, что причиной оказанного доверия является ее беспристрастность в качестве руководителя СМИ.

"Может быть, именно поэтому он мне доверяет", — ответила она на вопрос агентства о том, считает ли она возможным сохранять позицию независимого журналиста при освещении событий в России, оказавшись в числе доверенных лиц Путина.

На прошлой неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.