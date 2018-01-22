В Твери устранили аварию, оставившую без тепла около 30 домов

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Твери, оставившая без тепла и горячей воды около 30 многоквартирных домов, ликвидирована, сообщает администрация города.
"Тверская генерация" закончила основные работы по замене поврежденного участка трубопровода на улице Дачной в районе 4.00 22 января, к 7.20 завершилось заполнение системы теплоносителем. В настоящее время управляющими организациями проводится регулировка и наладка систем отопления внутри зданий, которые попали в зону отключения в связи с повреждением теплосетей", — говорится в сообщении.
Представитель городской администрации уточнила РИА Новости, что к теплу подключены все дома.