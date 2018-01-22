В Твери устранили аварию, оставившую без тепла около 30 домов

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Твери, оставившая без тепла и горячей воды около 30 многоквартирных домов, ликвидирована, сообщает администрация города.

Ранее власти Твери сообщали, что в воскресенье на улице Дачной произошло повреждение трубопровода. Без тепла оказались порядка 30 домов. Ликвидацией аварии занималась "Тверская генерация". В Твери днем в воскресенье было примерно 8 градусов мороза, ночью – около 10 градусов мороза. Региональное управление СК РФ начало проверку по факту отключений.

"Тверская генерация" закончила основные работы по замене поврежденного участка трубопровода на улице Дачной в районе 4.00 22 января, к 7.20 завершилось заполнение системы теплоносителем. В настоящее время управляющими организациями проводится регулировка и наладка систем отопления внутри зданий, которые попали в зону отключения в связи с повреждением теплосетей", — говорится в сообщении.

Представитель городской администрации уточнила РИА Новости, что к теплу подключены все дома.