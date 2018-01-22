Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

НАЛЬЧИК, 22 янв — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога, закрытая из-за непогоды с пятницы, утром в понедельник открылась для проезда всех видов транспорта, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды. С 19 января дорога была закрыта для всех видов транспорта.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 9.00 мск понедельника возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта", — говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погоды на территории Грузии, что может вызвать новое закрытие автодороги.