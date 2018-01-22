В Татьянин день студенты смогут со скидкой посетить Останкинскую башню

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Студенты смогут посетить со скидкой обзорные экскурсии по Останкинской башне 25 января, в День российского студенчества или Татьянин день, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Скидка на входной билет для всех студентов в Татьянин день составит 55 процентов, а сопровождение экскурсовода будет бесплатным… Все скидки будут действительны только при предъявлении студенческого билета и паспорта. Для остальных посетителей в этот день стоимость билетов и экскурсий останется неизменной", — говорится в материале портала.

Отмечается, что для студентов по Останкинской башне проведут более десятка экскурсий. В них входит посещение смотровой площадки с видом на телецентр "Останкино", делового центра "Москва-Сити" и ВДНХ. Экскурсии будут проводиться с 12.00 до 21.00. Сбор участников состоится на первом этаже в фойе. Одна прогулка в сопровождении экскурсовода рассчитана на 20 человек.

Как рассказали порталу в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская башня), входной билет для студентов будет стоить 450 рублей, обзорные экскурсии в этот день сделают бесплатными. При этом в обычные дни стоимость организованной экскурсии составляет три тысячи рублей, а входной билет на посещение Останкинской башни без учета льгот стоит одну тысячу рублей.

Сообщается, что в праздничную программу Дня студенчества на Останкинской башне войдет посещение 85-й отметки, которая открылась для посетителей весной прошлого года. На смотровой площадке покажут одну из 21 метеорей — гигантскую опору с датчиками, которая измеряет направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. Вечером на смотровой площадке будет играть диджей, а в кофейне ресторанного комплекса "Седьмое небо" студенты смогут получить бесплатное сладкое угощение.