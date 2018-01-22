Найденных в Зеленограде в 2016 году медведей передадут в Липецкий зоопарк

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Два медведя, обнаруженные полицейскими два года назад в лесопарковой зоне в Зеленограде, отправятся в Липецкий зоопарк, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент природопользования Москвы передаст Липецкому зоопарку медведей Мишу и Машу. В течение двух лет они находились в столичном Центре передержки диких животных. Туда их привезли сотрудники УВД по Зеленоградскому округу", — говорится в материале портала.

Как отмечается, медведей полицейские обнаружили 28 сентября 2016 года. Они гуляли в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном и футбольным полем "Ангстрем". Ранее животные были приручены человеком: они были в ошейниках, смело подходили к людям и без опаски брали еду с рук.

В Центре передержки диких животных департамента природопользования Москвы медведи жили в отдельном вольере. Благодаря уходу специалистов они здоровы и находятся в хорошем состоянии.

Как рассказал порталу руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, медведей решили не разлучать. Решение передать животных в Липецкий зоопарк по его запросу было принято в связи с тем, что у этого учреждения хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.