Найденных в Зеленограде в 2016 году медведей передадут в Липецкий зоопарк

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Два медведя, обнаруженные полицейскими два года назад в лесопарковой зоне в Зеленограде, отправятся в Липецкий зоопарк, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, медведей полицейские обнаружили 28 сентября 2016 года. Они гуляли в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном и футбольным полем "Ангстрем". Ранее животные были приручены человеком: они были в ошейниках, смело подходили к людям и без опаски брали еду с рук.
В Центре передержки диких животных департамента природопользования Москвы медведи жили в отдельном вольере. Благодаря уходу специалистов они здоровы и находятся в хорошем состоянии.
Как рассказал порталу руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, медведей решили не разлучать. Решение передать животных в Липецкий зоопарк по его запросу было принято в связи с тем, что у этого учреждения хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.