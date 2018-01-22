В заксобрании Приморья готовят меры против СМИ-иноагентов

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморского края в понедельник принял решение вынести вопрос о запрете на посещение заседаний представителям СМИ-иноагентов из США, сообщили в понедельник РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ регионального заксобрания.

Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США". Аналогичное решение принял и Совет Федерации.

"Сегодня этот вопрос (о запрете посещении заседаний представителям СМИ США — прим. ред.) был рассмотрен на заседании комитета законодательного собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания в связи с принятым 6 декабря 2017 года постановлением Государственной думы "Об установлении запрета на посещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента", — рассказал собеседник агентства.

Как отметил представитель Заксобрания, на данный момент в регионе нет СМИ — иноагентов, но они могут появиться. Вопрос о запрете посещений заседаний представителями СМИ США будет обсуждаться за сессии 31 января.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.