Родители не переводили детей из школы в Улан-Удэ, где произошло ЧП

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Родители учеников школы в Улан-Удэ, где произошло нападение, активно звонят руководству учреждения и волнуются, однако заявлений о переводе детей из учебного заведения еще никто не подавал, сообщил журналистам директор школы Сергей Разуваев.

"Пока заявлений (о переводе) нет. У нас с понедельника всю неделю будут проходить родительские собрания, будем объяснять ситуацию, будем успокаивать, обсуждать… Они волнуются, звонят активно, но мы сегодня порадовались, что процентов 80 школьников уже на занятиях. Полагали, что будет меньше", — сказал директор.

Он также добавил, что в понедельник была установка, что если ребенок пока психологически не готов прийти на занятия, то он имеет право не посещать школу в понедельник.

"И родителям так говорили. Щадящий режим, никто никого не заставляет обязательно приходить, учитывая ЧП", — добавил Разуваев.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".