Школу в Улан-Удэ, где произошло нападение, будут охранять сотрудники ЧОП

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники частного охранного предприятия будут охранять школу в Улан-Удэ, где произошло нападение, также на входе будут установлены рамки металлоискателя, сообщил в понедельник журналистам директор школы Сергей Разуваев.

"Пока, как мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут (охранять) чоповцы, поставят рамку (металлоискатель)", — сказал директор школы.

По его словам, договорённость с охранным предприятием уже есть.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".