"Появляется ненависть, агрессия". Что толкает школьников на убийства

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Массовые казни и нападения в школах долгое время считались исключительно американским явлением. Однако в последнее время трагедии происходят и в российских образовательных учреждениях. В конце прошлой недели 15-летний подросток напал с топором на педагога и учеников одной из школ Улан-Удэ, пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. За несколько дней до этого похожие инциденты произошли в Перми и Челябинской области. РИА Новости разбиралось в причинах повышенной агрессии неокрепших умов.

Коктейль Молотова и топор

Утром 19 января 15-летний подросток напал с топором на учеников седьмого класса школы в военном городке в районе Сосновый бор города Улан-Удэ. Парень зашел во время урока, бросил бутылку с зажигательной смесью, а затем начал бить топором учеников и учительницу русского языка, когда они попытались выбежать из помещения.

После этого молодой человек попытался покончить с собой. Следственный комитет обнародовал запись из школы, на которой видны пострадавшее от огня помещение, сломанная доска, разбросанные учебники и тетради школьников.

В результате инцидента ранения получили семь человек, все они были доставлены в больницу. Двое пострадавших и сам нападавший — в тяжелом состоянии. Известно, что одна девочка серьезно травмирована и находится в коме. Еще одной школьнице ампутировали два пальца, остальные пострадавшие получили рубленые и колотые раны. Сильно пострадала учительница, 41-летняя Ирина Раменская. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Позже были опубликованы кадры задержания нападавшего. На записи, сделанной, вероятно, на мобильный телефон, видно, как полицейские связывают руки лежащему на снегу подростку. Сотрудница школы Галина Клепикова рассказала об инциденте. По ее словам, одна из учениц сообщила ей, что школьников предупреждали с помощью мессенджера о готовящемся нападении и рекомендовали не ходить на уроки, так как "будет кровь".

Собеседник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что напавший на школу не состоял на учете в полиции и рос в благополучной семье. При этом один из учеников школы пожаловался, что охраны в учебном заведении не было, а безопасность обеспечивали пожилые вахтерши.

Пермь, Москва, далее везде?

Частота похожих происшествий заставляет задуматься, что речь идет о тенденции. За день до происшествия в Бурятии охранник одной из школ на юго-западе Москвы изъял у пытавшегося войти в здание ученика сразу шесть ножей, охотничий патрон, металлические шарики, емкость с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два спичечных коробка. Еще днем ранее в школе поселка Смольное Челябинской области на перемене произошел конфликт между девятиклассниками, в результате один из них ударил ножом другого. Пострадавшего доставили в больницу с непроникающим ранением.

Случившееся 15 января в одной из школ Перми шокировало всех. Там двое девятиклассников вооружились ножами и напали на учеников четвертого класса. В результате происшествия пострадали 15 человек — 14 школьников и учительница труда Наталья Шагулина. Сами нападавшие после инцидента попытались покончить с собой. Педагог получила 17 ранений, в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. В сознание женщина пришла только через сутки после нападения. Первое, что она спросила: "Как мои детки?"

"Ничего путевого не сделали, только поцарапали"

Эксперты уверены: кровавые расправы в школах стали новой субкультурой. Ее приверженцы называют себя колумбайнерами — по названию школы "Колумбайн" в штате Колорадо. Двадцатого апреля 1999 года двое учеников старших классов Дилан Клиболд и Эрик Харрис пришли в школу во время занятий, вооружившись автоматами, и начали стрелять по учителям и детям. Они убили 13 человек, еще 24 были ранены. После бойни оба нападавших покончили с собой.

Фанаты стрелков появились сначала в Европе, Аргентине, Австралии, а теперь и в России. Так, девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке осенью прошлого года, был зарегистрирован во "ВКонтакте" под именем одного из организаторов американской бойни, он выкладывал на своей странице видеозаписи и фотографии из "Колумбайна". Подписан на одну из таких групп был и подозреваемый в расправе над учениками в Перми.

Всего в соцсети "ВКонтакте" можно найти около трех десятков групп, посвященных "Колумбайну". Часть из них — открытые, допуск в другие можно получить только после решения администраторов. Многочисленностью они не отличаются. В самых крупных состоит до 10 тысяч человек, однако количество участников в большинстве из них — 300-500 человек. Относительно низкая численность тем не менее не мешает развитию специфической субкультуры.

Кто такие "колумбайнеры"? Это школьники, над которыми издеваются, насмехаются, которых травят. Они молчат и терпят, но мечтают о мести. Предпочтение в одежде они отдают длинным плащам, носят кепки козырьком назад. Излюбленный аксессуар — темные очки. Именно так были одеты Клиболд и Харрис, когда шли убивать одноклассников.

В большинстве сообществ вяло обсуждают актуальные события и новостные сводки. В основном распространяют информацию, документальные фото и видеосвидетельства о расправе 1999 года и мемы с авторскими подписями.

© AP Photo / Eric Gay Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой, штат Колорадо. 24 апреля 1999 © AP Photo / Eric Gay Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой, штат Колорадо. 24 апреля 1999

"С первого по пятый класс я сталкивался с предательством. Со мной просто без причины переставали общаться. Я кому-то что-то личное рассказывал, а об этом потом узнавали все. После пятого класса начались унижения и издевательства. Учителя издеваются из-за плохих оценок, одноклассники — из-за внешнего вида. Я картавлю немного, это у них постоянная тема для насмешек. Конечно, появляется ненависть, агрессия…" — рассказал РИА Новости один из участников такого сообщества, Михаил.

После происшествия в Бурятии государственные ведомства обратили внимание на ситуацию. По требованию Роскомнадзора администрация "ВКонтакте" удалила запрещенную информацию в трех группах. "Самое обидное, что нашу группу могут заблочить из-за дураков, которые даже никого не убили. Ничего путевого не сделали, только поцарапали", — посетовал в беседе с РИА Новости администратор одного из сообществ.

"Детей накачивают агрессией"

Специалисты обращают внимание на то, что все популярные подростковые движения последнего времени так или иначе связаны с агрессией, насилием, жестокостью. Широкое распространение получило неформальное объединение АУЕ, или "Арестантский уклад един", которое романтизирует и насаждает арестантскую идеологию. Известной стала также игра "Синий кит", которая ведет к смерти, только не постороннего человека, а самого участника.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов называет две причины, по которым такие явления становятся популярными. "Во-первых, этому способствуют социальные сети. Там смакуются любые кровавые происшествия, все подробности моментально разлетаются по миру. Это возбуждает подростков с неустойчивой психикой, тех, кто не уверен в себе. Во-вторых, я уверен, есть направляющая рука, которая вызывает у молодежи агрессию, которая героизирует такое поведение. Смотрите, сколько фильмов, компьютерных игр про это выходит. Я считаю, что это просто так не делается", — отметил он.

Похожего мнения придерживается еще один администратор сообщества о "Колумбайне" Николай. Свой паблик он называет исключительно юмористическим. По его словам, говорить о каких-то особенно серьезных издевательствах в школах нельзя. "Они всегда были, а стрельбой все увлеклись только сейчас. Я думаю, речь может идти о попытке выделиться из толпы, желании прославиться. Так-то сейчас во всех школах камеры, особой травли нет", — объясняет он.

Детский психолог Татьяна Шишова тем временем указывает на то, что родители имеют все меньше рычагов влияния на детей. По ее словам, в Госдуме готовится к обсуждению законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия". В документе вводится понятие психологического, экономического насилия. Фактически любое ограничение становится наказуемым.

"Родители заставили делать уроки, убирать за щенком, забрали на время телефон? Все это становится психологическим принуждением. Отказались выдать деньги на ночной клуб? Экономическое принуждение. Я уже не говорю про то, чтобы шлепнуть ребенка", — недоумевает Шишова. Она уточняет, что минимальное наказание по этому закону — штраф, за повторное правонарушение предусмотрена более серьезная ответственность. Психолог не сомневается: воспитывать детей в случае принятия закона будет крайне сложно.