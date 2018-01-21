Песков рассказал о личном вкладе в решение "демографической проблемы"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что внес достаточный вклад в решение демографической проблемы в России — детей в его семье много и пополнения не планируется.
Так он ответил на вопрос, не планируется ли в семье пополнение.
По данным из открытых источников, у Пескова пятеро детей от трех браков — три сына и две дочери. Его старший сын Николай родился в 1990 году, младшая дочь Надежда — в 2014-м.
Ведущая поинтересовалась, когда в последний раз Песков дарил подарки супруге, отметив, что, как известно, Татьяна Навка по большим праздникам дарит мужу часы. "Да, в том числе",- ответил на это замечание Песков.
Дети пресс-секретаря российского лидера признались в интервью для телепередачи, что Песков строгий отец, когда это требуется, хотя и не слишком, а только по делу, об этом сказал его сын Мика. "По делу, особенно боремся с успеваемостью. С плохой", — сказал Песков.
Он признался, что ходить в школу к детям времени не бывает, а на родительском собрании сына он был только однажды, когда ребенок учился во втором классе, сейчас Мика уже ходит в восьмой.
Не стал Песков однозначно оценивать перспективу своего появления на выпускном вечере у мальчика. "Посмотрим. Посмотрим, как оценки будут. Хотя время летит просто ужасно быстро. Еще вот совсем немножко, и ему нужно будет сдавать ЕГЭ, поступать в институт", — сказал он.