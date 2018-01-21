Песков рассказал о личном вкладе в решение "демографической проблемы"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что внес достаточный вклад в решение демографической проблемы в России — детей в его семье много и пополнения не планируется.

"У меня уже достаточно, у меня уже очень много детей. Я в этом плане — да, в этом плане внес свой вклад в решение демографической проблемы в нашей стране. Я считаю, что этого уже достаточно. Потом ведь по мере того, как дети растут, множатся и проблемы, которые нужно решать", — сказал Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала " Россия 1 ".

Так он ответил на вопрос, не планируется ли в семье пополнение.

По данным из открытых источников, у Пескова пятеро детей от трех браков — три сына и две дочери. Его старший сын Николай родился в 1990 году, младшая дочь Надежда — в 2014-м.

Ведущая поинтересовалась, когда в последний раз Песков дарил подарки супруге, отметив, что, как известно, Татьяна Навка по большим праздникам дарит мужу часы. "Да, в том числе",- ответил на это замечание Песков.

Он добавил, что давно ничего не дарил жене. "Ну, вот сейчас есть несколько дней на то, чтобы какой-то ей придумать подарок, да. Но цветы — цветы стараюсь дарить регулярно. Вот, а насчет подарков — хорошо, что вы мне напомнили", — сказал Песков.

Дети пресс-секретаря российского лидера признались в интервью для телепередачи, что Песков строгий отец, когда это требуется, хотя и не слишком, а только по делу, об этом сказал его сын Мика. "По делу, особенно боремся с успеваемостью. С плохой", — сказал Песков.

Он признался, что ходить в школу к детям времени не бывает, а на родительском собрании сына он был только однажды, когда ребенок учился во втором классе, сейчас Мика уже ходит в восьмой.

Не стал Песков однозначно оценивать перспективу своего появления на выпускном вечере у мальчика. "Посмотрим. Посмотрим, как оценки будут. Хотя время летит просто ужасно быстро. Еще вот совсем немножко, и ему нужно будет сдавать ЕГЭ, поступать в институт", — сказал он.