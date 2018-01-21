Песков заявил, что научился воспринимать информационные атаки с юмором

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что готов к новым информационным атакам на себя.

"Атаки были, они, наверное, и будут продолжаться каким-то образом. Но – обрастаешь какой-то шкурой в данном случае, и начинаешь воспринимать это с юмором", — заявил он в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала " Россия 1 ".

Он также отметил, что зеркальные меры в отношении американских СМИ, которые предпринимают российские парламентарии, вполне объяснимы.

"Это зеркальная мера, на то, что сделали американцы в отношении RT. И поэтому такие действия, такая реакция зеркальная и достаточно непримиримая со стороны наших парламентариев, вполне объяснима и понятна", — сказал Песков.