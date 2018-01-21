Песков рассказал о схеме общения с прессой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Кропотливая работа по организации общения с прессой происходит благодаря огромному коллективу пресс-службы президента, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это огромный коллектив, пресс-служба, которая работает круглосуточно: это и мониторинг всего и вся, это составление дайджеста для главы государства. Несколько раз в день готовятся материалы, и по информационным агентствам, и по интернету", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о строении общения пресс-секретаря президента с прессой.

Он также напомнил о том, что Владимира Путина постоянно сопровождает "достаточно большой пул" журналистов.

"Этот пул на ковре-самолете не летает, и, скажем так, по мановению волшебной палочки не является. То есть это – за этим стоит огромная, кропотливая работа по организации, чем, собственно, и занимается здесь очень много моих коллег", — добавил он.