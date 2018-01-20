САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости. Занятость школьников во внеурочное время и развитие психологической службы в образовательных учреждениях позволят предупредить трагические события в школах, считает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На этой неделе в России произошли два ЧП в школах: в Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в Улан-Удэ в результате нападения на учеников пострадали семь человек.

"Я как губернатор настаиваю на увеличении штатной численности психологов, которые могут поговорить с ребенком, выявить то, что его беспокоит, поработать с его состоянием профессионально. Мы выделяем на соответствующие цели дополнительные средства", — цитирует слова Белозерцева в субботу его пресс-служба.

"Конечно, нужна максимальная занятость детей – кружки, секции, дополнительные занятия и факультативы. Так школьник всегда "на виду", в контакте с педагогом и сверстниками", — добавил губернатор.

По его мнению, в целом проблема заключается в отсутствии системного взаимодействия педагогического сообщества, психологов и родителей.

"Чтобы обезопасить детей, необходимо повышать эффективность работы на местах, хотя, безусловно, внешний фактор есть всегда, и его надо учитывать. Но чем теснее школа работает с ребенком и его семьей, чем больше знает о его внутреннем состоянии и взаимоотношениях в семье, тем больше шансов предупредить проблему", — уверен глава региона.