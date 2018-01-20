В саратовской деревне, где произошла авария, установят пост пожарной охраны

САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости. Круглосуточный пост пожарной охраны решили организовать в селе Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщили в субботу в пресс-службе администрации Энгельсского района.

"Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу организовать на территории села Красноармейское постоянную работу поста пожарной охраны. Совместными усилиями районной власти, правительства области и областного ГУМЧС вопрос будет решен", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для нового поста будет предоставлена специализированная техника и организовано дежурство пяти сотрудников.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь разлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Разлившуюся нефть уже собрали, а загрязненный грунт убрали. Завершить ремонт нефтепровода планируется к 18.00 мск воскресенья.