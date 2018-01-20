Девочку, находящуюся в коме после нападения в школе Бурятии, прооперировали

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Врачи прооперировали девочку, тяжело пострадавшую при нападении в школе Улан-Удэ, пока она остается в коме, сообщила РИА Новости представитель республиканской Больницы скорой медицинской помощи.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

"Врачи сделали ей операцию, девочка все ещё в коме, в крайне тяжелом состоянии. Врачи пока по ней не могут делать прогнозов", — сказала собеседница. Она также отметила, что пока сложно сказать, насколько успешно прошла операция.

Ранее сообщалось, что врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы провести операции двум пострадавшим.