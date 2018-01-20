Прибывший в Петербург из Грозного львенок находится в центре реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Львенок, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета, прилетевшего из Грозного в Санкт-Петербург, чувствует себя хорошо и до лета останется в центре помощи диким животным "Велес" в Ленобласти, сообщил РИА Новости представитель центра.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в аэропорт Пулково в самолете, прибывшем из Грозного, был обнаружен львенок, сломавший клетку и прогуливавшийся в багажном отсеке. Сотрудники аэропорта привлекли спасателей и ветеринаров, чтобы безопасно эвакуировать животное.

Как сообщили РИА Новости в центре "Велес", четырехмесячной львице дали имя Эльза. Такое же имя носит львица из книги натуралиста Джой Адамсон "Рожденная свободной".

"(С львицей) все хорошо. Живет, мясо ест, играет, резвится. Сейчас она проходит разные обследования. Мы не думаем ее никуда отдавать, по крайней мере до лета", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, львица предназначалась в качестве подарка одному из петербургских бизнесменов, который от такого сюрприза отказался.