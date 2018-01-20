В Ставрополье восстановили водоснабжение девяти тысяч жителей

НАЛЬЧИК, 20 янв — РИА Новости. Специалисты восстановили водоснабжение более 9 тысяч жителей Ставропольского края, которые остались без воды из-за прорыва трубы, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в 10.40 мск в субботу произошел порыв трубы на улице Кулакова в Ставрополе. В результате под отключение водоснабжения попали 3 тысячи абонентов (восемь шестиэтажных жилых домов, в которых проживает более 9,3 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей) и один социально-значимый объект – больница. Бригада водоканала в составе 25 человек и восьми единиц техники приступила к восстановлению водоснабжения.

"С 13.00 абоненты запитаны по запасной ветке, идет заполнение системы водой", — говорится в сообщении.