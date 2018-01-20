Вольеры в Московском зоопарке утеплят к наступлению морозов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уличные вольеры обитателей московского зоопарка утеплят к наступлению морозов, которые прогнозируются в столице на следующей неделе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы столичного зоосада.

Как ранее сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, температура воздуха в Москве в середине следующей недели опустится до минус 17 градусов, что ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

"На случай сильных морозов, в вольерах зоопарка предусмотрено два пространства – внешнее уличное и внутреннее, в помещении. В уличных вольерах киперы делают дополнительную подстилку из сена", — рассказала собеседница агентства.

Тем не менее, по ее словам, самым популярным зимним местом в столичном зоосаде становятся пруды. Представитель зоопарка уточнила, что за счет компрессоров в пруду вода не замерзает, поэтому зимой пруды объединяют не только местных уток, но и перелетных.

"В целом, животные в зимний период больше едят, и это предусмотрено зимним рационом еды", — добавила она.