МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об изменениях в Градостроительном кодексе РФ в части саморегулирования деятельности юридических лиц, занимающихся негосударственной экспертизой проектной документации или результатов инженерных изысканий, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Целью законопроекта является формирование модели саморегулирования в области негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Законопроектом предлагается упразднить систему аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы и ввести институт саморегулирования в области негосударственной экспертизы. Предусмотрены повышенные требования к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы, а также основания аннулирования квалификационного аттестата на право подготовки таких заключений.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в решении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 18 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.