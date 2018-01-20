Во всех бурятских школах введут пропускной режим после ЧП в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Пропускной режим на входе введут во всех школах Бурятии после ЧП в Улан-Удэ, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов.

В пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"В 100% школ на входной группе будет человек на обеспечении пропускного режима. Это или ЧОП, или человек в штате школы, который будет следить за пропускным режимом. Мы дополнительно ещё отработатем порядок реагирования таких людей в случае выявления подозрительной активности или прямой агрессии", — сказал глава Бурятии.

По его словам, тревожные кнопки или каналы экстренной связи поставят в тех школах, где их ещё нет. По работе с учениками предупредительного плана усилят работу, добавил он.