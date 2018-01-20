Правительство одобрило законопроект о вводе в гражданский оборот лекарств

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о порядке ввода в гражданский оборот лекарств, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Законопроектом предлагается создать эффективный механизм "выпускного" контроля лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в документе.

Для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя и также подтверждение о соответствии ввозимого препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Законопроект рассмотрен и одобрен 9 января 2018 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.