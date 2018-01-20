МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Законопроект касается правонарушений в части установления ответственности представителей интересов РФ в органах управления юридических лиц, отмечается, что эта норма не будет распространяться на федеральных госслужащих.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности представителей интересов Российской Федерации в органах управления юридических лиц" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в документе.