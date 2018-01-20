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Общество

Кубанские власти поспорили с общественниками о вине

04:0620.01.2018
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© Depositphotos / samotrebizanДевушка с бокалом красного вина. Архивное фотоДевушка с бокалом красного вина. Архивное фото
© Depositphotos / samotrebizan

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Намерения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сделать местное вино востребованным в мире вызвали резкую критику со стороны движения "Трезвая Россия", призвавшего не романтизировать этот алкоголь. Виноделы края, в свою очередь, приводят массу аргументов в его защиту, упоминая Библию и ученые труды.

Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Милонов предложил печатать на таре со спиртным истории о вреде алкоголя

Лучшее в мире

Как заявил Кондратьев в интервью РИА Новости, количество земли в регионе, занятой виноградниками, планируется постепенно увеличивать, используя при этом качественные отечественные саженцы. Губернатор напомнил, что в 2017 году в Темрюкском районе был открыт крупнейший в стране виноградный питомник, первые результаты которого уже есть – кубанские саженцы сегодня растут на территории Анапы.

К 2020 году там же инвесторы планируют открыть новый завод по производству вина и центр винного туризма. А это еще один способ заслужить доверие потребителей, считает губернатор. Предполагается, что 2018 году будет доступно около 80 экскурсий, в рамках которых можно будет посетить заводы и убедиться в качестве кубанского вина.

"Абсолютно уверен, что вино, производимое в Краснодарском крае, будет одним из лучших в мире", — заключил Кондратьев.

Не надо романтизировать

Красное вино. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В "Трезвой России" призвали главу Кубани не романтизировать вино
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев при этом призвал губернатора Кубани не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами питания. Он высказал мнение, что не считает вино частью сельского хозяйства.

"Сельское хозяйство должно обеспечивать население продуктами питания, но никак не спиртным. А вот чем, безусловно, является вино, так это частью алкогольного рынка", — сказал РИА Новости Хамзаев. Он привел данные проекта о рейтинге трезвости, согласно которым в 2017 году Краснодарский край занял 70 место по стране.

Французский парадокс

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вениамин Кондратьев: кубанское вино может стать одним из лучших в мире
На Кафедре технологии виноделия и бродильных производств КубГТУ журналистам привели распоряжение правительства РФ, согласно которому вино относится к сельхозпродукции, а не к алкоголю. Виноделы, в свою очередь, напомнили, что в странах Южной Европы самая низкая смертность от заболеваний сердца именно из-за сравнительно большого среднедушевого употребления вина.

"Всему миру известны "французский парадокс" и другие факторы, которые подтверждают благотворное влияние умеренного потребления вина взрослыми людьми, не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья", — сказал журналистам гендиректор ОАО АПФ "Фанагория" Петр Романишин.

О терапевтических свойствах вина, по его словам, было известно в античности, они описываются и в современных книгах. Кроме того, вино в течение всей истории сопровождало торжественные моменты в жизни человека, и сотни раз упоминается в Библии, отметил он.

Что не в меру, то во вред

Конкурсная дегустация российских игристых вин Русская игра в Севастополе
© РИА Новости / Крым / Александр Полегенько
"Русская игра" в Севастополе: сухое против полусладкого
Виноделы подчеркивают, что именно качественное вино является альтернативой алкоголизации населения, которая происходит при отсутствии культуры пития. "Нужно разграничить продукт, производимый из дешевого иностранного сусла или виноматериала, и настоящее виноградное вино", — говорят в ЗАО АПК "Геленджик".

Кроме того, чрезмерное употребление любой продукции, в том числе сахара и соли, ведет к отрицательным последствиям для здоровья. Есть такая пословица: "Что не в меру, то во вред", — напомнили в ООО "Мильстрим — Черноморские Вина".

Введение же каких-либо ограничений на производство и продажу вин, по мнению ЗАО "Кубанская лоза", вызовет в обществе не только напряженность, но поспособствует развитию нелегального оборота алкогольной продукции.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivstlngrd
Хамзаев пусть не навязывает нам свои культурные традиции, "общественник". Сначала попробуй закрой коньячные заводы на своей родине. А вообще типаж яркого представителя единорогов, гонора больше, чем весит.
04:34
20.01.2018
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