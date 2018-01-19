Кадыров наградил лидера "Ночных волков" высшей наградой Чечни

ГРОЗНЫЙ, 19 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург), которому исполнилось 55 лет, высшей наградой Чечни — орденом имени Ахмата Кадырова, сообщил глава республики в пятницу на своей станице в социальной сети Mylistory.

"Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей "Хирурга" — я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова. Сегодня по моему поручению награду ему вручили дорогие братья – депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов", — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Залдостанов "первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству".

"Мы много лет дружим, иногда вместе с членами мотоклуба гоняем по дорогам Чечни", — отметил Кадыров. Он заметил, что в день юбилея именинник "выглядит бодро, полон творческих планов, ярких идей" и пожелал ему "вечной молодости".

Орден имени Ахмата Кадырова – высшая награда Чечни, учреждена в память о первом президенте Чечни, трагически погибшем 9 мая 2004 года. Вручается за выдающиеся заслуги перед республикой. Изготавливается из золота 750 пробы весом до 60 граммов, инкрустирован рубинами, сапфирами и бриллиантами.