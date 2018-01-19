CNN могут включить в список СМИ-иноагентов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. От расширения бюро CNN в России следует ждать продолжения развязывания кампании по дискредитированию РФ, в зависимости от риторики телеканала возможно включение СNN в список СМИ-иноагентов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Телекомпания CNN сообщила в четверг о расширении своего бюро в Москве. Расширение происходит на фоне усиления давления на российские СМИ в США. Согласно пресс-релизу CNN, канал расширяет московское бюро с помощью ключевых назначений, что отражает растущую приверженность освещению все более важных историй, появляющихся в России.

"Увеличение штата своих сотрудников они видят как продолжения развязывания той борьбы, которая ведется в информационном поле. С одной стороны, они душат наши СМИ, а с другой стороны пытаются усиливать свои. Естественно, мы воспринимаем это адекватно и понимаем цели и задачи, которые СNN ставит перед собой", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что от расширения бюро CNN можно ожидать продолжения развязывания той "бессмысленной и глупой" кампании по дискредитированию России в мировом информационном пространстве в связи с выборами президента США.

"В зависимости, я думаю, от их риторики, так и будет сделано", — сказал депутат, отвечая на вопрос, не стоит ли в таком случае включить CNN в список СМИ-иноагентов.

По факту CNN — это "агентурная сеть, цель которой формирование одиозной, однобокой повестки в американском и европейском сегментах", поэтому телеканал должен быть признан СМИ-иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"CNN в России — это иностранный агент, и этот статус должен быть присвоен официально, в соответствии с законом. Для российской аудитории это имеет мало значения, CNN у нас практически не смотрят. Но это важно для контроля деятельности иностранного агента — американской телекомпании", — сказал Горелкин РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что, по сути, идет информационная война, идет борьба за умы европейской и американской аудитории. Именно на нее ориентирована CNN, и именно с этим связано расширение бюро у нас, считает он.

"Социальный заказ в США очевиден: нужно больше "трэша" про Россию, про то, что мы виноваты абсолютно во всем дурном, виноваты уже по факту своего существования. Это отвратительно, но это медицинский факт. Потому они и расширяют свое бюро здесь".